Політолог Петро Олещук пояснив 24 Каналу, що оприлюднення деталей цих кулуарних переговорів стало для Путіна найбільшим ударом.

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Для чого Путін відправив Абрамовича до Києва?

Раніше Путіна не бачили місяцями, а медіа публікували так звані "консерви" – заздалегідь записані новини та сюжети. А останнім часом він постійно робить заяви про перемогу та наступ. Що наштовхує росіян на думку, що переговори не потрібні, тому що вони й так все завоюють.

А непублічно направляє Абрамовича, щоб він почав говорити з українською владою, очевидно, зондуючи обсяг якихось відповідних компромісів. І я думаю, що найбільше Путіна образило те, що ці переговори зробили публічними, а він хотів найбільше цього уникнути,

– наголосив Олещук.

Не так давно російські олігархи закликали скинуся грошима на війну, апелюючи до того, що вже от-от фінал. Водночас паралельно в обхід усіх офіційних каналів російський президент посилає персонального емісара, щоб поговорити, а раптом Україна на щось погодиться.

До того ж президент України заявив, що досягнув мети, яку він ставив під час публікування відкритого листа.

"Ми можемо лише гадати, що це могла бути за мета. Але я підозрюю, що вона пов’язана з донесенням відповідного меседжу для російських еліт, що, мовляв, Путін розказує про вічну війну, а сам шукає варіанти, як все завершити, але при цьому зробити це з вигодою для себе", – сказав політолог.

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Що відомо про мирні переговори щодо війни в Україні?

Президент Зеленський наголосив на важливості прозорої та чітко визначеної ролі Європейського Союзу в переговорному процесі. Він підкреслив, що через статус Росії як агресора класичне посередництво є неможливим, проте ЄС володіє достатньою політичною вагою, щоб змусити Путіна зупинити війну.

На думку глави держави, найбільш ефективним представництвом від Європи у майбутніх переговорах є формат Є3, що об’єднує Німеччину, Францію та Велику Британію, хоча остаточний вибір делегатів залишається за самими європейськими партнерами. Зеленський також відзначив ключову роль США, які спільно з Європою мають стати гарантами безпеки для України.