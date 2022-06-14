Зеленский ответил, позволил ли бы в Украине "референдумы под международной эгидой"

Владимир Зеленский ответил, позволил ли бы в Украине провести "референдумы под международной эгидой". Президент подчеркнул, что Россия на протяжении восьми лет заходит на ту или иную территорию Украины военным путем.

Украинский лидер напомнил, что Россия проводит условные "референдумы" под дулом автоматов. Это происходит вне закона и вне международного права, информирует 24 канал.

Зеленский объяснил, на какой мир с Россией согласится Украина и будет ли он продолжительным.

Зеленский подчеркнул: не кажется ли это странным? Кроме того, украинский лидер напомнил: есть законы, есть Конституция.

Президент призвал автора вопроса представить, что Россия придет к нему. Страна-оккупантка может заявить: ей показалось, что там вроде бы кто-то оскорбляет двух – трех человек, которые общались по-русски. Их вроде бы не так обслужили в ресторане или что-то не то сказали в магазине.

Российские военные скажут, что им безразлично, как решают такие вопросы в цивилизованных странах. Они скажут: нужно провести референдум. И эти русские военные будут на танках. Они будут убивать детей. Такой формат "цивилизованного референдума" выглядит как нацизм.

Зеленский напомнил, что совершают российские военные на территории Украины. Враг насилует женщин, похищает детей, принудительно депортирует украинцев на территорию России.

Они придумали себе нарратив, что они защищают русскоязычных людей, и большинство городов, которые они полностью разрушили, где нет ни зданий, ни людей, – в большинстве этих городов были русскоязычные люди. И они сейчас переходят на украинский из-за того, что они шокированы, как российская армия могла так поступить с ними,

– подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул: чего желания России постоянно навязывают Украине? Россияне могут проводить референдумы в своем государстве. В частности, могут выяснить, сколько лет у них должен быть лидер у власти того или иного направления. Россиянам есть с чем разобраться на территории собственного государства.

ВСУ не хватает бронированной техники

Зеленский подчеркнул, что на войне Украина не может просто отдавать человеческий ресурс. Именно поэтому украинским защитникам и защитницам нужно оружие, работающее на дистанцию . Больше всего Украина нуждается в бронированной технике. Без нее гибнут люди.

Принципиально важного вооружения Украина ждет очень долго. Еще в начале войны украинцы просили закрыть небо.

"Мы постоянно находили альтернативы такому решению: не можете закрыть небо – дайте самолеты, но не дождались самолетов. Не может дать самолеты – дайте современные системы ПВО. Мы очень ждем этого", – заявил Зеленский.

Он добавил, что 10 – 15 крылатых ракет ежедневно попадают в территорию Украины. Целями русских захватчиков являются гражданские объекты.

Зеленский дал онлайн-пресс-конференцию для датских СМИ: смотрите видео