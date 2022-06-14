Український лідер нагадав, що Росія проводить умовні "референдуми" під дулом автоматів. Це відбувається поза законом та поза міжнародним правом, інформує 24 канал.

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Зеленський наголосив: чи це не здається дивним? Окрім того, український лідер нагадав: є закони, є Конституція.

Президент закликав автора запитання уявити, що Росія прийде до нього. Країна-окупантка може заявити: їй здалося, що там начебто хтось ображає двох – трьох людей, які спілкувалися російською. Їх начебто не так обслужили у ресторані або щось не те сказали у ресторані.

Російські військові скажуть, що їм байдуже, як розв'язують такі питання у цивілізованих країнах. Вони скажуть: треба провести референдум. І ці російські військові будуть на танках. Вони вбиватимуть дітей. Такий формат "цивілізованого референдуму" виглядає як нацизм.

Зеленський нагадав, що вчиняють російські військові на території України. Ворог гвалтує жінок, викрадає дітей, примусово депортує українців на територію Росії.

Вони придумали собі наратив, нібито вони захищають російськомовних людей, та більшість міст, які вони повністю зруйнували, де немає ні будівель, ні людей, – у більшості цих міст були російськомовні люди. І вони зараз переходять на українську через те, що вони шоковані, як російська армія могла так вчинити з ними,

– наголосив президент.

Зеленський наголосив: чого бажання Росії постійно нав'язують Україні? Росіяни можуть проводити референдуми у своїй державі. Зокрема, можуть з'ясувати, скільки років у них повинен бути лідер у владі того чи іншого напрямку. Росіянам є з чим розібратися на території власної держави.

ЗСУ бракує броньованої техніки

Зеленський наголосив, що на війні Україна не може просто віддавати людський ресурс. Саме тому українським захисникам та захисницям потрібна зброя, яка працює на дистанцію. Найбільше Україна потребує броньованої техніки. Без неї гинуть люди.

Принципово важливого озброєння Україна чекає дуже довго. Ще на початку війни українці просили закрити небо.

"Ми постійно знаходили альтернативи такому рішенню: не можете закрити небо – дайте літаки, але не дочекались літаків. Не може дати літаки – дайте сучасні системи ППО. Ми дуже чекаємо на це", – заявив Зеленський.

Він додав, що 10 – 15 крилатих ракет щодня влучають в територію України. Цілями російських загарбників є цивільні об'єкти.

10 – 15 крилатих ракет щоденно влучають в українську територію, їхні цілі – цивільні об'єкти.

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