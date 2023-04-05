Зеленский ответил, рассматривают ли возможность отвода войск ВСУ из Бахмута

В Бахмуте остается самая сложная на фронте ситуация. Там применяют самое большое количество разновидностей оружия.

Ситуация – переменная. В один день достаточно снарядов для артиллерии, в другой – дефицит. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

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По словам Зеленского, в отдельных районах города может быть успех. Бывает, что его нет и защитники отходят на позиции.

Однако мы находимся в Бахмуте. Враг не контролирует Бахмут,

– подчеркнул президент.

Могут ли вывести войска из Бахмута

Оперативной ситуацией руководит генерал Сырский. Зеленский отметил, что для него самое главное – сохранить личный состав и не потерять наших военных. Президент допускает, что при такой угрозе могут быть соответствующие решения.

Если будут происходить горячие события и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за оцепления, безусловно, будут соответствующие решения генерала на месте,

– отметил Зеленский.

Однако он добавил, чем быстрее в Украину доедет амуниция, тем быстрее мы будем улучшать ситуацию не только в Бахмуте, но и по всей линии фронта.

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