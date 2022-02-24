Зеленский ответил России на "нацистов и ненависть к русским"

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в стране на фоне угрозы нападения России. Он обратился не только к украинцам, но и к гражданам государства-агрессора.

Зеленский подчеркнул, что Украина в российских новостях и реальной жизни – это совершенно разные государства. Объясняя разницу между ними, политик перешел на русский язык, пишет 24 канал.

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Зеленский: как я могу быть нацистом?

Президент отметил, что россиянам навязывают мнение, что украинцы – якобы нацисты. "Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над ним отдал более 8 миллионов жизней? Как нацистом могу быть я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте советской армии, а умер полковником в независимой Украине", – добавил глава государства.

Политик ответил на "ненависть к русским"

Зеленский подчеркнул, что ошибочными являются и утверждения о том, что украинцы ненавидят русскую культуру. Политик подчеркнул, что не понимает, как вообще можно ненавидеть культуру, любую.

Соседи всегда обогащают друг друга культурно, но это не делает их единым целым, не растворяет нас в вас. Мы разные, но это не повод, чтобы враждовать,

– пояснил он.

Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что украинцы хотят самостоятельно определять и строить свою историю. Причем, делать это мирно, спокойно и честно.

Зеленский обратился к украинцам и россиянам: смотрите видео