Его окружение "больное", – Зеленский ответил на слухи о раке у Путина

Президент Владимир Зеленский высказался по поводу слухов о болезни Путина. Украинский лидер подчеркнул, что она заключается в неуважении к нашему народу.

Настоящая болезнь Путина гораздо серьезнее, чем та, о которой говорят в СМИ и разведке. Об этом Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу NBC.

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Это болезнь касательно уважения к нашему народу, болезнь к таким пыткам,

– объяснил президент.

При этом, по словам Зеленского, это не только болезнь одного человека. Президент считает, что многие в окружении Путина "больны". У них есть лишние амбиции, неуважение к международному праву, к жизни людей. Так, человеческая жизнь для Кремля – это просто материал.

Поэтому Зеленский подчеркнул, что именно эта болезнь опасна для нашего государства, а все остальное – болтовня.

Слухи о раке Путина

Издание Mirror, ссылаясь на источник в российской разведке, утверждало, что у Путина тяжелая и быстро прогрессирующая форма рака. Писали, что жить российскому президенту осталось от 2 до 3 лет. Также в статье говорилось, что Путин теряет зрение, а его конечности неконтролируемо дрожат.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов тоже заявил, что у Путина несколько тяжелых заболеваний, а рак – только одно из них.

Впоследствии в американских СМИ появилась информация, мол, российский диктатор в апреле прошел курс лечения рака на поздней стадии.

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