Сменить президента могут только украинцы, – Зеленский ответил Трампу и назвал условие для проведения выборов

Дональд Трамп заявил, что пришло время сменить президента Украины. Зеленский ответил, что это могут сделать только украинцы.

Об этом президент заявил в интервью Fox News.

Что сказал Зеленский о выборах

Президент заявил, что готов к выборам, но для их безопасной подготовки нужно время.

Между тем Россия продолжает атаковать Украину каждый час, применяя тысячи дронов, баллистические и крылатые ракеты, а украинцы вынуждены постоянно укрываться.

Поэтому, как подчеркнул Зеленский, вопрос проведения голосования касается прежде всего безопасности.

Также он добавил, что другие страны должны уважать выбор украинского народа.

Если Трамп хочет сменить лидера в Украине, он должен знать, что сменить лидера может только наш народ. И я действительно готов к выборам. Нам нужно как минимум 60 дней, чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры для подготовки выборов,

– сказал Зеленский.

Напомним, что американский политик предложил заменить Зеленского на лидера, который сможет заключить соглашение с Россией. Он заявил журналистам, что Украине пора выбрать нового президента.