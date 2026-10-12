Про це президент заявив в інтерв'ю Fox News.

Що сказав Зеленський про вибори

Президент заявив, що готовий до виборів, але для їхньої безпечної підготовки потрібен час.

Натомість Росія продовжує атакувати Україну щогодини, застосовуючи тисячі дронів, балістичні та крилаті ракети, а українці змушені постійно спускатися в укриття.

Тому, як наголосив Зеленський, питання проведення голосування стосується насамперед безпеки.

Також він додав, що інші країни повинні поважати вибір українського народу.

Якщо Трамп хоче змінити лідера в Україні, він має знати, що змінити лідера може лише наш народ. І я справді готовий до виборів. Нам потрібно щонайменше 60 днів, щоб гарантувати безпеку інфраструктури для підготовки виборів,

– сказав Зеленський.

Нагадаємо, що американський політик запропонував замінити Зеленського на лідера, який зможе укласти угоду з Росією. Він заявив журналістам, що Україні час обрати нового президента.