Выборы в США значительно повлияют на надежды Украины на мир, – Зеленский

Президентские выборы в США будут иметь значительное влияние на надежды Украины на мир. Украина также уже связалась со штабами Трампа и вице-президента США Камалы Харрис.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е выборы президента Соединенных Штатов.

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Как выборы в США повлияют на войну в Украине

По словам Владимира Зеленского, президентские выборы в США будут иметь влияние на надежды Украины на мир.

Глава государства подчеркнул, что украинские чиновники уже связались с предвыборными штабами Трампа и вице-президента США Камалы Харрис в этом месяце.

Также Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора с Трампом он пригласил бывшего президента США посетить Украину.

Если господин Трамп хочет узнать что-то об Украине, он может приехать и увидеть это сам или спросить меня,

– сказал президент Украины в интервью.

По словам Зеленского, Трамп доступен для любых вопросов.

Мы общались с его командой. Мистер Трамп сказал мне, что он доступен для любых вопросов, и я имею номер телефона,

– подытожил он.

К слову, ранее Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским сказал о необходимости закончить войну в Украине. Он также назвал Россию "военной машиной".