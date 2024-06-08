Легитимность Путина признает только он сам, а президента Украины избирает народ, – Зеленский

Недавно журналисты поинтересовались у Владимира Зеленского, что он думает о заявлении Путина о его якобы "нелегитимности". Украинский лидер подчеркнул, что легитимность Путина признает только он сам, тогда как президента Украины выбирает народ.

Зеленский также поблагодарил народ Украины за оказанную поддержку. Он также отметил, что украинцы являются свободным народом.

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Зеленский резко ответил Путину на заявления о якобы его "нелегитимности"

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы "нелегитимности" украинского лидера, подчеркнув, что легитимность Путина признает только он сам, тогда как президента Украины избирает народ.

Легитимность президента Зеленского признает исключительно народ Украины. Выбирает – народ Украины, и я очень благодарен за поддержку. Народ у нас свободный. Мы за это, если честно, и воюем,

– заявил он.

Президент подчеркнул, что украинцы являются свободным народом, который воюет за свой свободный выбор.

"Легитимность "таварища" Путина признает исключительно "таварищ" Путин. И выбирает Путина – Путин. Российский народ – это декорация, а актер у них один", – добавил Зеленский.

Что этому предшествовало