Зеленский ответил, закончилось ли "энергетическое перемирие"

Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в Украине, в частности, в энергетике. Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре.

Об этом президент рассказал в своем телеграмм-канале.

Как Россия встречает конец "энергетического перемирия"?

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с чиновниками ситуацию в украинской энергосистеме. Ремонтные бригады полностью восстановили состояние энергосистемы, которое было до технологической аварии в субботу.

Система стабилизирована, однако холодная погода и российские обстрелы создают новые вызовы.

Энергетическое перемирие закончилось 1 февраля.

Российские войска 2 февраля обстреливали объекты энергетики в прифронтовых и приграничных общинах, но ударов "Шахедами" и ракетами по энергетической инфрастурктуре не было.

В последние дни Россия сосредоточилась на обстрелах прежде всего железнодорожной инфраструктуры. Были, в частности, удары на Днепровщине и в Запорожье – именно по объектам железной дороги.

В Киеве 200 домов остаются без отопления. Более 200 ремонтных бригад продолжают работу.

"Было отдельное поручение для Укрэнерго по части Одесской области: графики отключений должны быть откорректированы с учетом наличия значительного числа домов с электроотоплением. Сложная ситуация с отключениями в Кропивницком и области, на Полтавщине, Днепровщине, в Черкасской области, также в общинах приграничья с Россией", – добавил президент.

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, в эфире 24 Канала объяснил, что Путину понадобилось "энергетическое перемирие", чтобы выиграть время. Россия использует для ударов по Украине ракеты и дроны, что изготовлены максимум полтора месяца назад. Политолог подчеркнул, что пауза может дать возможность накопить дополнительный ресурс для новой волны ударов.

Какая ситуация в энергосистеме сейчас?