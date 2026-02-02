Зеленский ответил, закончилось ли "энергетическое перемирие"
- Владимир Зеленский сообщил, что Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре.
- Система энергетики стабилизирована, но холодная погода и обстрелы создают новые вызовы, в частности в Киеве 200 домов без отопления, а более 200 ремонтных бригад работают над решением проблем.
Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в Украине, в частности, в энергетике. Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре.
Об этом президент рассказал в своем телеграмм-канале.
Как Россия встречает конец "энергетического перемирия"?
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с чиновниками ситуацию в украинской энергосистеме. Ремонтные бригады полностью восстановили состояние энергосистемы, которое было до технологической аварии в субботу.
Система стабилизирована, однако холодная погода и российские обстрелы создают новые вызовы.
Энергетическое перемирие закончилось 1 февраля.
Российские войска 2 февраля обстреливали объекты энергетики в прифронтовых и приграничных общинах, но ударов "Шахедами" и ракетами по энергетической инфрастурктуре не было.
В последние дни Россия сосредоточилась на обстрелах прежде всего железнодорожной инфраструктуры. Были, в частности, удары на Днепровщине и в Запорожье – именно по объектам железной дороги.
В Киеве 200 домов остаются без отопления. Более 200 ремонтных бригад продолжают работу.
"Было отдельное поручение для Укрэнерго по части Одесской области: графики отключений должны быть откорректированы с учетом наличия значительного числа домов с электроотоплением. Сложная ситуация с отключениями в Кропивницком и области, на Полтавщине, Днепровщине, в Черкасской области, также в общинах приграничья с Россией", – добавил президент.
Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, в эфире 24 Канала объяснил, что Путину понадобилось "энергетическое перемирие", чтобы выиграть время. Россия использует для ударов по Украине ракеты и дроны, что изготовлены максимум полтора месяца назад. Политолог подчеркнул, что пауза может дать возможность накопить дополнительный ресурс для новой волны ударов.
Какая ситуация в энергосистеме сейчас?
Министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что на период морозов, которые ожидаются в эти дни в Украине, местная и областная власть должна усилить темпы восстановления света и тепла.
После аварии 31 января удалось отремонтировать высоковольтную линию, соединяющую Украину с Молдовой.
Также в Киеве ввели в работу когенерационную установку на 1,5 мегаватта, а на 2 февраля ожидается еще запуск установки на 1 мегаватт. Таким образом, за январь на Киевщине добавили уже около 4,5 мегаватта.
Кроме этого, стала доступной программа "СвітлоДІМ", что дает возможность совладельцам многоэтажек покупать генераторы, аккумуляторы, инверторы и другое оборудование.