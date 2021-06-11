Зеленский: Пентагон одобрил вторую часть помощи Украине на 150 миллионов долларов

Президент Владимир Зеленский заявил, что министерство обороны США одобрило вторую часть безопасностной помощи Украине. По его словам, Пентагон предусмотрел 150 миллионов долларов для нашего государства.

Глава государства подчеркнул, что благодарен администрации Джо Байдена за "чрезвычайно важный" вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранения жизней наших воинов.

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Важные новости от наших американских партнеров. Пентагон утвердил вторую часть безопасностной помощи Украине в 2021 году на 150 миллионов долларов,

– отметил президент.

Госдеп запросил помощь для Украины

В конце мая государственный департамент Соединенных Штатов сделал запрос на предоставление финансовой помощи Украине в 2022 году. В ведомстве просят выделить 255 миллионов долларов, которые направят на:

усиление возможностей нашего государства в противодействии агрессии со стороны России;

ускорение процесса реформ в борьбе с коррупцией;

реформирование институтов, необходимых для европейской интеграции.

Что еще известно о помощи США

Часть средств должна способствовать:

улучшению делового климата и торгового потенциала Украины;

укреплению аграрного сектора нашей страны;

поддержке энергетической безопасности с помощью реформирования компании "Нафтогаз" и повышению ее энергоэффективности;

улучшению системы здравоохранения Украины.

Программы также будут поддерживать усилия по достижению мира и примирения, включая работу с оккупированными территориями, в том числе через водоснабжение и инфраструктуру, укрепление участия общин, управление и экономическую устойчивость.

Кроме этого, помощь США рассматривает поддержку специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обеспечения безопасности границы Украины с помощью международных наблюдателей и оборудования для наблюдения.

В целом Госдепартамент США запрашивает 6,1 миллиарда долларов для финансирования военной помощи иностранным государствам, из которых почти 300 миллионов долларов – странам Европы и Евразии с целью противодействия угрозам со стороны России.

В плане бюджета говорится, что этот запрос в случае его одобрения будет способствовать обеспечению безопасности граждан США за счет усиления военной поддержки ключевых союзников США и правительств стран-партнеров.