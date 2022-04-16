Зеленский перед войной встречался со "всеми кем можно" и предлагал "все забыть"

Владимир Зеленский с начала войны в первый день максимально со всеми встретился. Президент вспомнил, что сказал тогда "забыть" все.

Соответствующее заявление Президент сделал во время общения с украинскими журналистами. Это случилось 16 апреля – на 52-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Зеленский перед войной предлагал людям "все забыть"

Президент Украины ответил на вопрос о фото, на котором он, Валерий Залужный, Андрей Ермак. В частности, относительно того, что их хотят поссорить. Президент заметил, мол, все мы знаем, о ком идет речь.

Нет, у нас все нормально,

– заметил Президент.

Владимир Зеленский вспомнил, что фото сделали, когда ждали британскую делегацию. Тогда президент пошел встречаться с Борисом Джонсоном, Андрей Ермак – с их советником по безопасности, а Валерий Залужный – с их людьми из Минобороны.

Президент отметил, что фото было сделано случайно, однако подписано – не случайно. Но не рассказал деталей, сказав только "грязь внешне", а внутри у нас полное понимание.

Я в начале войны, в первый день войны, максимально со всеми встретился. Я сказал: "Нас ждет война, будет сложно". Мы уже всю оценку ситуации (сделали – 24 канал), поняли, что будет с Киевом и что было их задачей номер один изначально,

– сказал Зеленский.

Вспомнил также: "Я им сказал, что считаю – кто из вас останется, не уедет из Киева, – от вас многое зависит. Если никто не будет бежать, скажете своим офисам, скажете тем или иным людям, которые вас поддерживают и наоборот: "Мы изменим отношения между нами, забудем все недоразумения".

Президент также отметил, что на встрече объяснял: "Если будем очень воинственны, выстоим и победим, забудем все что было – правильно и неправильно. Все. В целом".

По словам Владимира Зеленского, он предложил место всем в одной объединенной команде. Все тогда это восприняли положительно.

Добавил, что первые две недели никого не слышал, а затем "они вернулись к своему довоенному оружию". Верховный Главнокомандующий ВСУ вспомнил о якобы конфликте Залужного и Ермака, его с кем-то и добавил, что эти люди поставили крест на его предложении.

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