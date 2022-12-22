Зеленский передал Конгрессу флаг от защитников Бахмута

22 декабря 2022, 03:26
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Президент Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США 22 декабря. В своей речи он рассказал о ситуации на самом тяжелом участке фронта – под Бахмутом.

Зеленский передал конгрессменам флаг Украины, полученный от военных из Бахмута. Это знак благодарности за военную помощь Штатов. 24 канал.

Важно О Бахмуте, необходимом оружии и санкциях: Зеленский выступил перед Конгрессом

Символ будущей победы

Политик рассказал, что российские войска атакуют Бахмут днем и ночью с мая, но украинский город держится.

Это знамя является символом нашей победы в этой войне. Пусть он остается с вами,
– подчеркнул президент.

Глава государства не сомневается – мы победим, потому что мы объединены: Украина, Америка и весь свободный мир.

Зеленский передал конгрессменам флаг из Бахмута / Скриншоты с видео:

Зеленскому вручили флаг США, который сегодня развевался над Капитолием в честь его визита.


Зеленскому вручили флаг США / Скриншот с видео

Президент вручает флаг: видео

Зеленский выступил в Конгрессе: главное

  • Зеленского встречали в Конгрессе США громкими аплодисментами. Президент отметил, что вопреки всем препятствиям и сценариям обреченности, Украина не упала.
  • Он напомнил, что Россия нашла союзника в этой геноцидной войне против Украины – это Иран.
  • Поэтому Зеленский отметил важность поставок оружия и боеприпасов, поскольку наивно ожидать от России шагов к миру.
  • Он заверил, что Украина не просит американцев сражаться за нас, украинские военные смогут оперировать западным оружием самостоятельно.
Автор: Ольга Музика