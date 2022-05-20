Зеленский победил в опросе читателей TIME100 за 2022 год

Президент Владимир Зеленский возглавил рейтинг TIME100. Читатели журнала считают его самым влиятельным человеком в 2022 году по версии TIME.

Об этом стало известно вечером 19 мая. Наш глава государства получил 5% голосов из 3,3 миллиона человек. Таким образом он обогнал в рейтинге даже генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, который имел чуть меньшую поддержку.

Ранее "Жизнь победит смерть": на обложке TIME появились слова Зеленского на украинском

За кого еще голосовали люди

Третьим в этом рейтинге шел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. За него отдали 3,4% всех голосов. После него уже заняли свое заслуженное место медицинские работники. За них проголосовали 3,2% читателей, которые таким образом поблагодарили за борьбу с COVID-19.

Президент США Джо Байден же занял лишь пятое место со своими 3,1% голосов. Журналисты считают, что это обусловлено тем, что в течение прошлого года администрация Байдена возглавляла ответ США на вторжение России в Украину.

Фото Зеленского дважды попадало на обложку издания

Весь список TIME100 на 2022 год окончательно сформировать должны редакторы этого издания. Его обнародуют 23 мая.

Впервые наш президент стал главным лицом выпуска этого журнала 16 декабря 2019 года. Тогда там было фото, на котором глава государства выглядел не слишком жизнерадостным. А под фото была подпись: "Украинский президент Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом".

Первая обложка журнала с нашим президентом / Изображение TIME

А вот второй раз его лицо появилось там уже после вторжения России. 28 апреля там изобразили Владимира Зеленского в профиль и на темном фоне. Такая обложка была потому, что вышел большой материал, который написал их корреспондент после 2 недель пребывания в Киеве.

Однако также в начале марта появилась обложка журнала с цитатой украинского президента. Там говорилось "Жизнь победит смерть, а мир – тьму". При этом надпись была на фоне желто-голубого флага.

Важно – обращение Владимира Зеленского за 19 мая: смотрите видео