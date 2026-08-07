Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Как отреагировал Зеленский?

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на одобрение санкций против России, выразил благодарность американским сенаторам за поддержку, подчеркнув, что усиление давления на агрессора поможет приблизить окончание войны.

По его словам, Киев высоко ценит поддержку, которую оказывают США. Он отметил, что в условиях, когда Россия делает ставку на баллистику, а Украине нужны ракеты для систем Patriot, особенно важны решения, направленные на завершение войны.

Реальное сильное давление со стороны США и санкции против России – это то, что поможет больше всего. Дипломатия становится ближе с каждым шагом давления на агрессора,

– подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и, по его словам, способствует миру благодаря силе.

Напомним, незадолго до этого Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект, который в свое время продвигал ныне покойный республиканец Линдси Грэм. Его поддержало подавляющее большинство верхней палаты американского парламента: 68 голосов "за", 9 – "против".