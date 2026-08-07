Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Як відреагував Зеленський?

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на схвалення санкцій проти Росії, висловив вдячність американським сенаторам за підтримку, наголосивши, що посилення тиску на агресора допоможе наблизити завершення війни.

За його словами, Київ високо цінує підтримку, яку надають США. Він зазначив, що в умовах, коли Росія робить ставку на балістику, а Україна потребує ракет для систем Patriot, особливо важливими є рішення, спрямовані на завершення війни.

Реальний сильний американський тиск і санкції проти Росії – це те, що допоможе найбільше. Дипломатія стає ближчою з кожним кроком тиску на агресора,

– наголосив президент.

Зеленський також подякував усім, хто підтримує Україну та, за його словами, просуває мир завдяки силі.

Нагадаємо, незадовго до цього Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт, який свого часу просував нині покійний республіканець Ліндсі Грем. Його підтримала переважна більшість верхньої палати американського парламенту: 68 голосів за, 9 – проти.