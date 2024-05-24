Включает крайне необходимые ракеты большой дальности: Зеленский поблагодарил США за пакет помощи
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джозефа Байдена, Конгресс США и американский народ за объявленный сегодня пакет помощи Украине.
Об этом президент написал в социальной сети Х (бывший твитер).
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"Я благодарен президенту США Джо Байдену, Конгрессу США и обеим его партиям, а также американскому народу за объявленный сегодня новый пакет военной помощи", – отметил Владимир Зеленский.
Также президент отметил, что новый пакет включает в себя ракеты большой дальности, высокоточные артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое вооружение.
По его словам, "этот пакет сейчас имеет решающее значение, поскольку противник усиливает атаки на линии фронта".
"Сегодня в Харькове я наглядно убедился в важности укрепления наших воинов для защиты наших людей, наших городов и наших сообществ", – отметил Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что "Свобода – это ценность, которой дорожат обе наши страны. Чтобы защитить ее, нам необходима постоянная решительная поддержка со стороны США и других союзников".
Военная помощь от США: актуально
- Сегодня, 24 мая, Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на 275 миллионов долларов.
- Это уже 58-й пакет помощи от августа 2021 года, который предоставит администрация президента Джо Байдена из запасов Министерства обороны США. Он должен обеспечить Украину самым неотложным оружием.