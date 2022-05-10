Зеленский поблагодарил всех, кто обороняет Украину и не сдается даже под оккупацией

Президент поблагодарил всех украинцев, которые борются с российскими оккупантами. Захватчики оккупировали некоторые населенные пункты только временно и их обязательно оттуда прогонят.

Об этом Зеленский заявил во время своего вечернего обращения 9 мая, сообщает 24 канал. Он отметил, что Украина продолжает работать на оборону, победу и восстановление справедливости.

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Зеленский поблагодарил украинцев за их сопротивление

Президент отметил, что борьба будет длиться столько, сколько нужно, чтобы освободить Украину от оккупантов.

Я благодарен всем нашим защитникам, нашим защитницам. Благодарен всем, кто защищает Харьковщину, защищает Донбасс, защищает Юг Украины. Кто не сдается и ждет украинское знамя во всех тех городах, которые временно – я подчеркиваю это: временно – захваченные оккупантами,

– добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в Херсоне, Мелитополе, Бердянске, Энергодаре, Мариуполе и всех других городах обязательно будет развеваться украинский флаг.

"Потому что это наша страна. Свободная европейская страна. Наше государство. Слава Украине!", – подытожил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: