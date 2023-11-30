Зеленский приехал на Купянское направление, где штурмуют россияне

Президент Зеленский побывал на одном из самых горячих участков фронта. Глава государства наградил защитников Купянска.

Президент Зеленский прибыл в Харьковскую область. Украинский лидер встретился с военными, которые удерживают одно из самых сложных направлений.

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Рядом с ожесточенными боями

Глава государства посетил передовой командный пункт Купянска и наградил его защитников.

Вместе с Зеленским на передовой побывал министр обороны Рустем Умеров. Они заслушали, в частности, доклад командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского.

Во время заседания с военными уточнили план дальнейших действий по обороне линии Купянск – Лиман и обсудили неотложные потребности защитников. Это средства РЭБ, дроны, защита от вражеских БПЛА и устройство фортификационных укреплений.

Также президент наградил пятерых военнослужащих и передал 18 наград для вручения по месту службы. В частности, Владимир Зеленский наградил отличием Президента "Крест боевых заслуг" полковника Александра Бакулина, полковника Павла Палису и майора Андрея Мацькала.

Бойцы на Купянском направлении защищают мирную жизнь украинцев – людей Харьковщины. Я благодарю воинов за службу, за защиту нашего государства! Желаю победы, быть крепкими и не терять инициативы,

– прокомментировал свой визит президент.

Зеленский побывал на Харьковщине / Фото Офис Президента

Следует отметить, что за последние сутки россияне вели на Купянском направлении штурмовые действия. В частности, враг атаковал возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Силы обороны Украины отразили 7 атак противника.

Россияне хотят повторно оккупировать Купянск

В первые месяцы полномасштабного вторжения оккупанты захватили Купянск. Впрочем, уже в сентябре 2022 года украинские защитники вернули город. Теперь россияне планируют снова его оккупировать. Для этого, например, они постоянно штурмуют Синьковку. Враг хочет выйти за пределы этого поселка, чтобы дальше развивать наступление на Купянск. Противник пытается найти слабые места в украинской обороне.

Захватчикам важно снова захватить Купянск, поскольку этот город является пересечением важных автомобильных и железнодорожных путей и ключом к реке Оскол. Захват города значительно усложнит обеспечение украинских подразделений, действующих на левобережье реки Оскол.

Выход на этот водный путь позволит оккупантам создать буферную зону на территории Харьковской области, из которой он сможет планировать следующие наступательные операции на областной центр.