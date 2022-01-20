Зеленский почтил киборгов, которые погибли, защищая Донецкий аэропорт

В Украине 20 января чтят память военных, которые погибли, защищая Донецкий аэропорт. По этому случаю возле Министерства обороны в Киеве состоялись памятные мероприятия.

Каждая страна – это имена, – Зеленский

В торжествах приняли участие президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников и другие политики. Все они в руках держали цветы.

Рекомендуем "Пиз*ец, полегчало! Пошли работать!": эмоционально о том, как киборги спасали Украину

У памятного колокола объявили фамилии 54 военнослужащих, павших в этот день в разные годы войны. Среди них – 51 киборг, героически погибший 20 января 2015 года, защищая Донецкий аэропорт.

После каждой озвученной фамилии военнослужащий роты почетного караула бил в колокол, а салютная группа делала залпы из стрелкового оружия. После этого президент и чиновники возложили цветы к колоколу.

Каждая страна – это имена. Каждое имя – это судьба. Спасибо всем, кто вписал свои имена в историю, чтобы судьба Украины была свободной,

– заявил Зеленский.

В Киеве состоялись торжества по случаю памяти павших киборгов / Фото Офиса Президента

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что бои за аэродром в очередной раз показали, что сила духа украинцев сильнее бетона и российского оружия.

День памяти киборгов: главное