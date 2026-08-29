Владимир Зеленский почтил память павших украинских воинов

29 августа Украина чествует память защитников, погибших в борьбе за ее независимость. Президент Зеленский и министр обороны Хмара приняли участие в торжествах в честь Дня памяти павших воинов.

Глава государства подчеркнул, что каждый день свободной жизни на нашей земле дался чрезвычайно дорогой ценой.

Подвиг, ставший частью истории

Президент подчеркнул, что в Украине бережно хранят память о каждом имени, каждой истории и каждом герое, которые стали неотъемлемой частью большой летописи нашего государства.

"Вечная память павшим воинам. Вечная благодарность", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Украине чтят память павших защитников.

Президент вместе с министром обороны Евгением Хмарой посетил Стену памяти на Михайловской площади в Киеве.

Участники мероприятия почтили украинских воинов, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность государства.

Наша обязанность – беречь память о павших, поддерживать их семьи и ежедневно быть достойными подвига тех, кто отдал свою жизнь за наши ценности и наше государство,

– подчеркнул Хмара.

Зеленский почтил память павших украинских защитников и защитниц / Фото из сети

Зеленский почтил память погибших защитников: смотрите видео

Напомним, Зеленский рассказывал, что на начало февраля 2026 года Украина потеряла 55 тысяч воинов погибшими. Он также уточнил, что есть "большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести".

По оценкам американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), совокупные потери Украины с начала вторжения в феврале 2022 года по середину 2026 года оцениваются в пределах от 525 до 625 тысяч человек (учитывая раненых и без вести пропавших).