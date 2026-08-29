Глава держави наголосив, що кожен день вільного життя на нашій землі здобутий надзвичайно високою ціною.

Подвиг, який став частиною історії

Президент підкреслив, що в Україні дбайливо бережуть пам'ять про кожне ім'я, кожну історію та кожного героя, які стали невіддільною частиною великого літопису нашої держави.

"Вічна пам'ять полеглим воїнам. Вічна вдячність", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент разом із міністром оборони Євгеном Хмарою відвідав Стіну пам'яті на Михайлівській площі в Києві. Учасники заходу вшанували українських воїнів, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність держави.

Наш обов'язок – берегти пам'ять про полеглих, підтримувати їхні родини і щодня бути достойними подвигу тих, хто віддав своє життя за наші цінності і нашу державу,

– наголосив Хмара.

Зеленський вшанував пам'ять полеглих українських захисників і захисниць / Фото з мережі

Зеленський вшанував загиблих захисників: дивіться відео

Нагадаємо, Зеленський розповідав, що станом на початок лютого 2026 року Україна втратила 55 тисяч воїнів загиблими. Він також уточнив, що є "велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти".

За оцінками американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), сукупні втрати України від початку вторгнення у лютому 2022 року до середини 2026 року оцінюються в межах від 525 до 625 тисяч осіб (ураховуючи поранених і безвісти зниклих).