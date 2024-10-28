Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Президент подал законопроект о продлении этого.

Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Речь идет о продлении на 90 дней – до 7 февраля 2025 года.

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Это станет 13 продолжением

Президент подал в Верховную Раду соответствующие законопроекты №12151 и №12152.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину это может стать уже 13 решением о продлении военного положения и мобилизации. В прошлый раз такое решение принимали летом. Согласно ему, военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются до 9 ноября.

Во время военного положения действуют специфические правила. В частности, могут ограничивать свободу движения граждан, нельзя прекратить полномочия президента и Верховной Рады.

Общая мобилизация предусматривает призыв военнообязанных в ряды Вооруженных Сил Украины для защиты от врага.