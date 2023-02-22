Зеленский поддержал петицию по возобновлению декларирования состояния чиновников
Источник:Давид Арахамия
Владимир Зеленский поддержал петицию о возобновлении декларирования состояния чиновников и депутатов. Ведь декларации перестали подавать с начала полномасштабного вторжения.
Речь идет о петиции №22/177712-эп, которая предусматривает возобновление декларирования для должностных лиц и депутатов.
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Что известно о поддержке петиции президентом
Владимир Зеленский поддержал петицию по возобновлению декларирования состояния должностных лиц и депутатов,
– заявил нардеп Давид Арахамия.
Кроме того, накануне послы "Большой семерки" также выступили в поддержку законопроекта №8071, предусматривающего возобновление декларирования.
По словам главы фракции "Слуга народа", законопроект уже включили в повестку дня девятой сессии Верховной Рады.
Более того, удалось создать рабочую группу, чтобы как можно быстрее обеспечить его принятие.