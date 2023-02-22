Мовиться про петицію №22/177712-еп, яка передбачає відновлення декларування для посадовців та депутатів, інформує 24 Канал.

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Що відомо про підтримку петиції президентом

Володимир Зеленський заявив, що розглянув розміщену на сайті офіційного

інтернет-представництва президента України електронну петицію Олексія Гриценка "Відновити декларування статків посадовців та депутатів".

Варто зауважити, що її від 30 січня 2022 року її підтримали необхідні для розгляду понад 25 тисяч осіб.