Зеленский поддержал Польшу в день Смоленской трагедии
10 апреля 2022 , 17:08Читати новину українською
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Польша и мир 10 апреля чтит память жертв Смоленской авиакатастрофы. Президент Владимир Зеленский тоже выразил свою поддержку.
Зеленский напомнил, что 12 лет назад авиакатастрофа унесла жизни президента Леха Качиньского и представителей польской элиты.
К теме Вторая Катынь: Резников выразил соболезнования Польше относительно Смоленской трагедии
Поэтому президент отметил, что в этот день мы солидарны с нашими польскими друзьями и союзниками, которые твердо стоят с Украиной в противодействии агрессии России.
Смоленская трагедия: коротко
- 10 апреля 2010 года под Смоленском недалеко от военного аэродрома "Смоленск-Северный" разбился польский самолет Ту-154М.
- На борту была делегация первых лиц Польши, в том числе и президент. Погибли 96 человек.
- Кстати, делегация летела на торжества по случаю 70 годовщины Катынского расстрела.