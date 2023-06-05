Может ли Путин использовать ядерное оружие: Зеленский рассказал, как представляет третью мировую
5 июня 2023, 09:34Читати новину українською
Источник:Офис Президента Украины
Сегодня, защищая украинские земли от нашествия российских оккупантов, защитники Украины также защищают и весь мир от возможной третьей мировой войны. Ведь если Россию не победить, она в Украине не остановится.
Следовательно, устойчивость Украины – это превентивность к любой большой мировой трагедии. Об этом рассказал в интервью для латиноамериканских СМИ президент Владимир Зеленский.
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