В СНБО приняли ряд решений по оборонному бюджету на 2025 год: некоторые довольно интересные

Владимир Зеленский 2 октября подписал указ, который касается финансирования сектора безопасности и обороны в 2025 году. Речь о решении СНБО "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

Как говорится в указе Зеленского, часть информации является закрытой. Но известно, что речь идет не только о своевременных выплатах военным и повышении расходов на сектор обороны и безопасности, но и о защите инфраструктуры, развитии системы стратегических коммуникаций, реформировании органов правопорядка и обеспечении функционирования подготовки населения к национальному сопротивлению.

Смотрите также Израиль уничтожил лидера "Хезболлы" Насраллу: в СНБО сказали, что надо понимать Путину

СНБО хочет внести предложения в бюджет, Зеленский поддержал

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 октября 2024 года "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины" (прилагается, для служебного пользования, без абзацев шестого – седьмого и одиннадцатого – двенадцатого подпункта 3 пункта 1 – открытая информация),

– сказано на сайте президента.

Что подписал Зеленский:

предусмотреть во время доработки в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 26,3 процента валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины, одновременно финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть в объеме не менее 2 223 042,4 миллиона гривен;

обеспечить возможность увеличения в 2025 году объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки и требований бюджетного законодательства;

принять меры для обеспечения своевременного и в полном объеме финансирования в 2025 году для органов сектора безопасности и обороны Украины на выплату денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приоритетными направлениями являются развитие сектора безопасности и обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО и ЕС, совершенствование планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны, поддержание и повышение возможностей Вооруженных Сил Украины, обеспечение функционирования подготовки населения к национальному сопротивлению, обеспечение надлежащей защиты объектов критической инфраструктуры; развитие национальной системы кибербезопасности, развитие возможностей киберобороны для отпора и сдерживания агрессии против Украины в киберпространстве, обеспечение киберзащиты критической инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности государства, усиление возможностей по противодействию информационной агрессии и дезинформации, развитие системы стратегических коммуникаций, реформирование органов правопорядка, реализация государственной политики в сфере интегрированного управления границами.

Ранее Зеленский подписал закон об увеличении бюджета на 500 миллиардов на военные нужды. Как именно вырастут расходы на оборону – читайте здесь.