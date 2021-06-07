Увеличить площадь леса на миллион гектаров: Зеленский подписал приказ

Президент Зеленский подписал приказ о сохранении и восстановлении лесов. Документ предусматривает высадку 1 миллиарда деревьев за 3 последующих года.

О подписании приказа глава государства сообщил во время форума "Украина 30". На этот раз встречу посвятили вопросам экологии.

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Цель президент назвал амбициозной

Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель – за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров. Для этого в ближайшие три года мы хотим высадить в Украине 1 миллиард деревьев,

– отметил президент.

В Украине проведут аудит водных ресурсов

Отметим, что во время форума Зеленский также сообщил о намерении провести аудит водных ресурсов страны. Глава государства подписал и закон о запрете пластиковых пакетов в заведениях торговли. Положения документа начнут действовать с 2022 года.

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