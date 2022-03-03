Зеленский подписал распоряжение для заключения соглашений с ЕС и МБРР

Владимир Зеленский подписал распоряжение для обеспечения заключения договоров с международными институтами. Речь идет о Евросоюзе и Международном банке реконструкции и развития.

Украинский президент подписал распоряжение, которое поможет Украине получить помощь от международных структур.

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Распоряжение для заключения соглашений с ЕС и МБРР

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение для обеспечения заключения договоров с Европейским Союзом и Международным банком реконструкции и развития,

– отметили ОП.

Там уточнили, что документы необходимы для предоставления финансовой поддержки Украине.

Глава государства также создал делегации для подписания документов с мировыми структурами.

Меморандум Украины и ЕС о помощи

Евросоюз 3 марта подписал Меморандум с Украиной о предоставлении стране 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Новость сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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