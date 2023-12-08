Еще на три шага ближе: Зеленский подписал законы, необходимые для вступления в ЕС

8 декабря Верховная Рада поддержала три евроинтеграционных законопроекта. Их уже успел подписать президент Владимир Зеленский.

Речь идет о законопроектах №10203-1, №10262, а также №10288-1. Их принятие необходимо для того, чтобы приблизить Украину к переговорам о вступлении в Евросоюз.

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Какие законы подписал Зеленский

Глава государства 8 декабря подписал законопроект №10203-1, который предусматривает увеличение состава НАБУ на 300 человек;

Также он поставил свою подпись под законопроектом №10262, который предусматривает проверку имущества чиновников, приобретенных до публичной служб ы;

А еще – законопроект №10288-1, учитывающий экспертную оценку Совета Европы и его органов по поводу прав национальных меньшинств в Украине.

Ранее о поддержке евроинтеграционных законопроектов сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Он заметил, что "на сегодняшний день безудержные реформы завершены".

По его словам, за увеличение штата НАБУ на 300 человек отдали свои голоса 322 народных избранника во втором чтении. А вот за возможность НАПК проверять имущество чиновников, приобретенное до их службы, – 308 депутатов. Что касается документа о нацменьшинствах, то за него свой голос отдали 317 нардепов.

Перед Украиной ставили 4 условия

Заметим, что в решении Еврокомиссии, которое касалось начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, были четко указаны четыре требования. Собственно, их исполнение – предпосылка "зеленого света" для нашего государства.

Следовательно, Верховная Рада должна была принять решения, которые касались бы:

увеличения штатной численности НАБУ;

также из закона о предотвращении коррупции должны были исключить положения, ограничивающие полномочия НАПК по проверке "уже проверенного" имущества, которое декларанты приобрели до вступления на государственную службу;

а еще должны были принять законы, чтобы воплотить рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся нацменьшинств, государственного языка, медиа и образования;

кроме того, должны были урегулировать лоббирование "по европейским стандартам".

Отметим, что 7 декабря Владимир Зеленский провел с премьер-министром Денисом Шмыгалем совещание. Одна из тем их обсуждения – принятие Верховной Радой важных инициатив, которые приближают Украину к вступлению в ЕС.