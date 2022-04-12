Зеленский подписал указ, 100% гарантирующий возврат депозитов во время войны
Источник:Данило Гетманцев
Президент Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий полный возврат банковских вкладов, если банк не сможет выполнить свои обязательства во время действия военного положения и спустя три месяца.
Глава финансового комитета Верховной Рады отметил, что гарантированная государством сумма увеличится до 600 тысяч гривен через три месяца после отмены военного положения, что означает ее увеличение в три раза по сравнению с нынешними 200 тысячами.
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Он добавил, что указ также предусматривает решение проблемы реструктуризации долговых обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц перед Министерством финансов, а также устанавливает, что "Ощадбанк" станет участником системы гарантирования.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме положений относительно суммы возмещения средств по вкладам в размере не менее 600 тысяч гривен, которые вступают в силу через три месяца со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения в Украине,
– заявил Гетманцев.
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