Зеленский подписал указ о санкциях против российских супермаркетов Mere
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении российской сети супермаркетов Mere. Они предусматривают блокирование счетов, запрет на торговлю и вывод капитала из Украины.
О том, что Владимир Зеленский подписал указ, которым вводятся в действие санкции в отношении российской сети супермаркетов Mere, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Читайте также Зеленский ввел в действие санкции СНБО за российские "выборы" на оккупированных территориях
Зеленский ввел санкции против магазинов Mere
В указе говорится о введении в действие решения Совета по нацбезопасности и обороны о применении санкций в отношении руководителей и владельцев сети Mere. Речь идет о гражданах России Сергее, Александре и Иване Шнайдерах, Александре Щеглове и Андрее Вейкулайнене. Ограничения будут действовать в течение 3 следующих лет.
Под санкции попала и белорусская компания Сергея Шнайдера "НСКТрейд", которая выводила сеть Mere в Украину через ООО "Альянстрейдсервис".
Что предусматривают санкции против сети Mere
Санкционные ограничения предусматривают блокирование активов, запрет торговых операций, вывод капиталов из Украины, участие в приватизации, получение лицензий и тому подобное.
Также они запрещают использовать на территории Украины логотипы торговых марок Mere, "светофор", "светофор" и "Маяк".
Mere в Украине: что известно
- Летом 2021 года сеть Mere анонсировала открытие в Украине 40 супермаркетов, в частности, в Белой Церкви и Черновцах.
- Алексей Данилов тогда заявил, что российская сеть в Украине не будет работать. Секретарь СНБО отметил: "это спецоперация российских спецслужб", которые имеют большое желание развернуть на территории нескольких областей сеть с политической целью.
- Уже в августе появились сообщения, что российские супермаркеты заработали в Никополе и Павлограде Днепропетровской области. Данилов заверил, что это фейк.
- А 15 октября СНБО ввел против Mere санкции.