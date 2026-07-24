Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации

В пятницу, 24 июля, Владимир Зеленский подписал указы о продлении мобилизации в Украине. Также было продлено военное положение.

Об этом сообщила Верховная Рада Украины.

На сколько продлили военное положение?

Верховная Рада сообщила о получении законов, подписанных президентом Украины. Речь идет о Законе №4928-IX, предусматривающем продление срока действия военного положения со 2 августа 2026 еще на 90 суток.

Также со 2 августа будет продолжено проведение общей мобилизации еще на 90 дней. Об этом говорит закон №4929-IX.

Таким образом, военное положение и общая мобилизация будут действовать до 31 октября 2026 года.

Напомним, 14 июля народные депутаты поддержали вышеупомянутые законопроекты. Это уже стало 20-м решением парламента о продолжении такого правового режима. "За" проголосовали 313 депутатов.

Военное положение в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Его продлевают каждые три месяца вместе с общей мобилизацией. Правовой режим продолжается по инициативе президента и после голосования Верховной Рады.