Зеленский подписал указы об увольнении 5 глав ОВА
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский уволил с должностей 5 руководителей областных военных администраций. В частности, Сумщины, Херсонщины и Запорожья.
Соответствующие указы появились на сайте Офиса Президента 24 января.
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Президент уволил 5 руководителей ОВА
Зеленский подписал указы об увольнении 5 глав областных военных администраций:
- Ярослава Янушевича – главы Херсонской областной государственной администрации;
- Дмитрия Живицкого – главы Сумской областной государственной администрации;
- Александра Старуха – главы Запорожской областной государственной администрации;
- Валентина Резниченко – главы Днепропетровской областной государственной администрации;
- Алексея Кулебы – главы Киевской областной государственной администрации.
Все увольнения состоялись в соответствии с поданными чиновниками заявлениями.
Алексея Кулебу назначили заместителем руководителя Офиса Президента. Соответствующий указ появился в тот же день.
Тимошенко уволился из Офиса Президента
Утром 24 января заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Он отметил, что имел "возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту".
"Благодарю мэры городов. За конструктив в спорах. Спасибо крутой команде. Директорату по вопросам региональной политики Офиса Президента. Без вас ничего бы не было", – написал Тимошенко.
Кратко о других увольнениях
- Алексея Симоненко уволили с должности заместителя генерального прокурора. Вероятно, это связано с его отдыхом за границей в разгар войны в Украине.
- Также в отставку ушел заместитель главы Министерства обороны Вячеслав Шаповалов из-за скандала по закупке продуктов для военных по завышенным ценам.
- Кроме этого, уволили заместителя министра развития общин Ивана Лукерю.