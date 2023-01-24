Зеленский подписал указы об увольнении 5 глав ОВА

Президент Владимир Зеленский уволил с должностей 5 руководителей областных военных администраций. В частности, Сумщины, Херсонщины и Запорожья.

Соответствующие указы появились на сайте Офиса Президента 24 января.

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Президент уволил 5 руководителей ОВА

Зеленский подписал указы об увольнении 5 глав областных военных администраций:

Ярослава Янушевича – главы Херсонской областной государственной администрации;

Дмитрия Живицкого – главы Сумской областной государственной администрации;

Александра Старуха – главы Запорожской областной государственной администрации;

Валентина Резниченко – главы Днепропетровской областной государственной администрации;

Алексея Кулебы – главы Киевской областной государственной администрации.

Все увольнения состоялись в соответствии с поданными чиновниками заявлениями.

Алексея Кулебу назначили заместителем руководителя Офиса Президента. Соответствующий указ появился в тот же день.

Тимошенко уволился из Офиса Президента

Утром 24 января заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Он отметил, что имел "возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту".

"Благодарю мэры городов. За конструктив в спорах. Спасибо крутой команде. Директорату по вопросам региональной политики Офиса Президента. Без вас ничего бы не было", – написал Тимошенко.

Кратко о других увольнениях