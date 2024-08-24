Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута

Президент Владимир Зеленский 24 августа подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Поэтому Украина официально ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда.

Речь идет о законопроекте № 0285 о ратификации Римского статута, который поддержала Рада на этой неделе.

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Ратификация позволит Украине получить полноправное членство в МУС. Впоследствии Украина получит полноправное членство в Суде и будет участвовать в работе Ассамблеи государств – участников Римского статута.

Что такое Римский статут

Это международный договор, на основании которого учрежден Международный уголовный суд. Его подписали 137 государств мира, включая Украину, но ратифицировали только 124.

Статут определяет четыре основных международных преступления: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии. А МУС может преследовать людей по таким обвинениям.

После ратификации Римского статута МУС получает возможность расследовать преступления, совершенные на территории государств-членов или их гражданами.