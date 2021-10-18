Зеленский подписал закон о выделении денег на армию, соцподдержку и инфраструктуру
18 октября 2021 , 22:22Читати новину українською
Источник:Офис президента
Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает увеличение финансирования в 2021 году на армию, соцподдержку и инфраструктуру. Благодаря перевыполнению доходной части госбюджета на эти направления дополнительно потратят почти 40 миллиардов гривен.
Президент подписал закон, который вносит изменения в Госбюджет-2021. За этот документ Верховная Рада проголосовала еще 8 октября.
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На армию и инфраструктуру выделят дополнительные деньги
В связи с прогнозируемым перевыполнением доходной части госбюджета до конца 2021 года на 39,6 миллиарда гривен Рада увеличила финансирование неотложных нужд:
- социальной поддержки населения,
- выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины,
- реализации инфраструктурных проектов.
Превысить доходы бюджета удалось благодаря
- налога на прибыль предприятий – на 30 миллиардов гривен,
- НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения – на 2 миллиарда гривен,
- НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – на 6,9 миллиарда гривен,
- сборов на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили – на 0,75 миллиарда гривен.
На какие именно проекты направят деньги
- 12,05 миллиарда гривен направят на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг,
- 15 миллиардов гривен – на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения,
- 4,1 миллиарда гривен – на выплату денежного обеспечения военным ВСУ,
- 2 миллиарда гривен – на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения,
- 1 миллиарды гривен – на погашение задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий,
- 1,5 миллиарда гривен – на субвенции местным бюджетам для реализации инфраструктурных проектов и развития объектов социально-культурной сферы,
- 2,5 миллиарда гривен – на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию территорий,
- 282 миллиона гривен – на субвенции местным бюджетам для денежной компенсации за жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, которые принимали участие в АТО,
- 4 миллиона гривен – для участников Революции Достоинства.