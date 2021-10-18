Зеленский подписал закон о выделении денег на армию, соцподдержку и инфраструктуру

22:22

Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает увеличение финансирования в 2021 году на армию, соцподдержку и инфраструктуру. Благодаря перевыполнению доходной части госбюджета на эти направления дополнительно потратят почти 40 миллиардов гривен.