Зеленский подписал закон, регулирующий статус домедицинской помощи для военных

Президент Владимир Зеленский подписал новый законопроект. Документ регулирует оказание помощи военным на догоспитальном этапе.

В частности, закон внедряет термин "тактическая догоспитальная помощь". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

Новости к теме Не можем жонглировать законом: какие последствия выборов, проведенных во время военного положения

Какие изменения повлечет новый закон

Проект закона внесет изменения в некоторые законодательные акты Украины в сфере национальной безопасности и обороны по оказанию помощи на догоспитальном этапе и осуществления гражданско-военного сотрудничества.

Это позволит военнослужащим, которые не имеют медицинского образования, оказывать домедицинскую помощь в расширенном формате. В частности, он будет включать проведение медицинских интервенций и применение лекарственных средств.

Отметим, что в Украине военнослужащие имеют ряд медицинских льгот. Им доступна бесплатная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях. Кроме этого, они также могут получить бесплатные лекарства и медицинские препараты по рецептам от врачей, воспользоваться санаторно-курортным лечением или пройти ежегодное медицинское обследование.