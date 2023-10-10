Зеленский подписал закон о возобновлении деклараций: для кого сделали исключение

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении и открытии е-деклараций. Законопроект предусматривает открытие деклараций сразу, а не через год.

Владимир Зеленский подписал закон №9534, который ранее ветировал. Текст законопроекта изменился.

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В Украине откроют е-декларации

Законопроект №9534 предусматривает возобновление электронных деклараций должностных лиц, в том числе судей. Декларации чиновников откроются сразу, а не через год после этого.

Поданные декларации будут включать в Единый государственный реестр деклараций, к которому будет открытый и круглосуточный доступ.

Лица, не подавшие декларацию в 2022 – 2023 годах, должны подать их не позднее 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона.

За несоблюдение условий чиновников будут увольнять

Отмечается, что лица, которые назначены на ответственный пост или должность с повышенным коррупционным риском, подлежат увольнению в случае непредставления деклараций или необходимых документов, а также в том случае, если они не прошли специальную проверку.

При этом есть исключение для граждан, выполняющих задачи в интересах национальной безопасности или находящихся на территориях, пострадавших от военной агрессии России. Они должны подать декларацию в следующие сроки:

В течение 90 дней со дня определения даты завершения боевых действий на территории активных боевых действий или дня определения даты завершения временной оккупации для временно оккупированных территорий, на которых лицо находится;

В течение 90 дней со дня возвращения в пункт постоянной дислокации или места постоянной работы (кроме ротации);

В течение 90 дней со дня прекращения полномочий (освобождения от должности, службы) или перевода лица на должности, не предусматривающие непосредственное участие в боевых действиях, выполнении боевых (специальных) задач, усилении охраны государственной границы, проведении разведывательных мероприятий, контрразведывательных операций, оперативно- розыскной деятельности;

В течение 90 дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Напомним, что 5 сентября Верховная Рада проголосовала за возобновление е-декларирования, но правка о немедленном открытии деклараций не набрала достаточного количества голосов. Законопроект предусматривал, что декларации чиновников будут открывать через год или же с согласия отдельного декларанта. Возмущенные украинцы создали петицию из требованием ветировать закон об е-декларировании без правки.

Ветировать законопроект призвали и депутаты Европарламента и Национальное агентство по предотвращению коррупции. 12 сентября, когда законопроект был направлен на подпись президенту, он наложил на него вето, отметив, что декларации должны быть открыты уже сейчас.