Зеленский подписал законы о деятельности Высшего совета правосудия
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский подписал сразу 2 закона, которые касаются деятельности Высшего совета правосудия. Они призваны создать необходимую законодательную основу для эффективной реформы судебной системы.
Президент подписал оба документа 3 августа. Они являются ключевыми для проведения в Украине судебной реформы.
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Детали подписанных законов о ВСП
Первый документ предусматривает внесение изменений в некоторые законы о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.
Цель этого закона – создать необходимую законодательную основу для эффективной реформы судебной системы. Кроме того, он является важным для продолжения сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом, а также для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза.
Документ учитывает рекомендации Венецианской комиссии от 9 октября 2020 года по реформе судебной системы.
В законе прописаны следующие аспекты работы Высшего совета правосудия
- Конкурсные принципы отбора кандидатов для назначения членом ВСП.
- Образование этического совета, который должен определять, соответствует ли кандидат на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности, и предоставлять список кандидатов, которые рекомендуются для назначения.
В состав этического совета будут входить
- 3 судьи или судьи в отставке, предложенные Советом судей Украины;
- 1 человек, предложенный Советом прокуроров Украины;
- 1 лицо, предложенное Советом адвокатов Украины;
- 1 представитель, предложенный Президиумом Национальной академии правовых наук Украины.
Закон содержит положение, согласно которому этический совет в течение 6 месяцев со дня его образования должен оценить соответствие критериям профессиональной этики и добропорядочности членов ВСП. По результатам такого одноразового оценивания этический совет может рекомендовать органу, который назначил члена ВСП, уволить его.
- Определен порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП как самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и полномочия.
Кроме того, Зеленский подписал и второй закон – об административных правонарушениях по установлению ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП.
Штрафы, которые предусматривает закон
За невыполнение законных требований Высшего совета правосудия, члена ВСП или дисциплинарного инспектора о предоставлении информации, судебного дела, рассмотрение которого закончено, предоставление заведомо недостоверной информации или несвоевременное предоставление такой информации предусмотрен штраф.
Он составит от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 – 2 550 гривен).
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