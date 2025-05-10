Зеленский подтвердил, что Украина готова к любому формату переговоров после перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате после прекращения огня минимум на 30 дней. В том числе и к прямым переговорам с Россией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в социальной сети Х.

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Украина готова к переговорам в любом формате

"Наш общий взгляд: немедленное, полное и безусловное прекращение огня нужно минимум на 30 дней. Предлагаем, чтобы началось с понедельника, 12 мая. Ожидаем ответ от России", – отметил Зеленский.

Предложение заключить перемирие на 30 дней актуально еще со встреч в Саудовской Аравии между представителями США и России.

Когда будет прекращение огня, будет и лучший шанс для дипломатии. Украина готова к встречам и переговорам в любом формате,

– заявил Зеленский.

Полное прекращение огня 12 мая

По итогам встречи "коалиции желающих" в Киеве партнеры объявили об инициативе начать полное прекращение огня с 12 мая без всяких условий минимум на 30 дней. Всеобъемлющее перемирие касается и суши, и воздуха, и моря.

В заседании приняли участие представители 35 стран, в частности Украины.

Лично в Киев прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.

Перед и после заседания его участники провели телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом.

В случае отказа России от перемирия США и Европа введут в действие координированный пакет санкций, а вооруженная поддержка Украины усилится.