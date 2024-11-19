"Теперь у нас есть ATACMS": Зеленский подтвердил, что у Украины есть дальнобойные возможности

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что у Украины есть дальнобойные возможности. Гарант также заявил о наличии американских ракет ATACMS.

Об этом он заявил на пресс-конференции с главой правительства Дании Метте Фредериксен в Киеве во вторник, 19 ноября, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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"Теперь у нас есть ATACMS"

Президент Владимир Зеленский не ответил прямо на вопрос, ударила ли Украина по складу боеприпасов под Брянском американской ракетой ATACMS, однако он заявил, что у Украины есть дальнобойные возможности, и они будут использоваться.

Извините, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас уже есть длинный Нептун, и не один. Теперь у нас есть ATACMS. И мы все это будем использовать,

– отметил президент.

Также лидер подтвердил, что Украине разрешили бить по территории России западными ракетами.

"Теперь когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал России, где бы он ни находился", – подчеркнул Зеленский.