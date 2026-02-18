В основе – военное и политическое направления: Зеленский подытожил переговоры в Женеве

Трехсторонние мирные переговоры в Женеве между Украиной, Россией и США подошли к завершению. О первых результатах встреч рассказал Владимир Зеленский.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

О чем удалось договориться на встрече?

Украинская делегация отчиталась главе государства о ходе переговорного процесса. Основные направления, которые обсуждались на встрече, касались военных и политических вопросов. В этом аспекте, как отметил Зеленский, все три стороны были конструктивны.

По его словам, военные хорошо понимают, как организовать эффективный мониторинг прекращения огня и завершения войны при наличии политической воли с обеих сторон. Фактически они уже достигли договоренностей почти по всем ключевым вопросам.

Зеленский также добавил, что мониторинг будет точно происходить при обязательном участии американской стороны.

Что касается политической части переговоров, президент признался, что "не услышал такого прогресса" по сравнению с военным аспектом. Речь идет о чувствительных темах, в частности, вопросах Востока, ЗАЭС, других деликатных моментах.

Но опять-таки подчеркиваю, что моя группа сказала, что они не могут по телефону все мне доложить. Хотят, не могут пока. И по возвращению будет больше понимания,

– уточнил президент.

Зеленский пообщался с украинской делегацией на переговорах: смотрите видео

В то же время глава государства выразил благодарность американцам, а также швейцарской стороне за организацию и содействие в проведении встреч. Он добавил, что Украина будет продолжать контактировать и с европейскими коллегами.

По его словам, приоритет Украины состоит в надежных гарантиях безопасности. Так что команда продолжает работу ради приближения реального мира.

