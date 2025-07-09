Зеленский подвел итоги разговора с Келлогом: обсудили поставки оружия и ПВО
- Владимир Зеленский назвал "содержательным" разговор с Китом Келлогом.
- Они обсудили поставки оружия, усиление ПВО и не только.
Президент Зеленский рассказал о разговоре со спецпредставителем Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом. Они обсудили поставки оружия и усиление ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение гаранта, где он сообщил об итогах разговора с Келлогом.
Смотрите также Встреча Зеленского с Папой Римским: Ватикан готов принять у себя переговоры Украины и России
Встреча Зеленского и Келлога
Президент Владимир Зеленский назвал "содержательным" разговор с Китом Келлогом. Украинский лидер выразил благодарность за участие в Конференции по вопросам восстановления Украины – генерал возглавляет американскую делегацию.
Обсудили поставки оружия и усиление ПВО. На фоне увеличения российских атак это один из приоритетов. Говорили и о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализации в Украине,
– сообщил гарант.
Отдельно во время разговора стороны сфокусировались на санкционном давлении. Президент отметил, что необходимы более жесткие ограничения против российской энергетики, и особенно вторичные санкции против покупателей российской нефти.
"Надеемся на движение законопроекта сенаторов Грэма и Блюменталя в Конгрессе США. Это то, что, бесспорно, может заставить Россию больше думать о мире", – говорится в сообщении.
Также Зеленский поблагодарил Трампа, обе партии и американский народ за помощь и поддержку.