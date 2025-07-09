Зеленский подвел итоги разговора с Келлогом: обсудили поставки оружия и ПВО

Президент Зеленский рассказал о разговоре со спецпредставителем Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом. Они обсудили поставки оружия и усиление ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение гаранта, где он сообщил об итогах разговора с Келлогом.

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Встреча Зеленского и Келлога

Президент Владимир Зеленский назвал "содержательным" разговор с Китом Келлогом. Украинский лидер выразил благодарность за участие в Конференции по вопросам восстановления Украины – генерал возглавляет американскую делегацию.

Обсудили поставки оружия и усиление ПВО. На фоне увеличения российских атак это один из приоритетов. Говорили и о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализации в Украине,

– сообщил гарант.

Отдельно во время разговора стороны сфокусировались на санкционном давлении. Президент отметил, что необходимы более жесткие ограничения против российской энергетики, и особенно вторичные санкции против покупателей российской нефти.

"Надеемся на движение законопроекта сенаторов Грэма и Блюменталя в Конгрессе США. Это то, что, бесспорно, может заставить Россию больше думать о мире", – говорится в сообщении.

Также Зеленский поблагодарил Трампа, обе партии и американский народ за помощь и поддержку.