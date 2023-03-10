Украина чтит своих героев, – Зеленский подвел итоги суток и вспомнил погибшего бойца "Да Винчи"

Владимир Зеленский вечером 10 марта провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где заслушал актуальную ситуацию на разных участках фронта. Сразу после этого он записал обращение к украинцам.

Как сказал президент Украины, ему доложили о потребностях в боеприпасах, обеспечении ВСУ и много других деталей, передает 24 Канал.

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Зеленский отметил, что 10 марта говорил на международных переговорах об обеспечении украинских воинов и поддержке нашего государства в защите от российской агрессии.

В Киеве с визитом находилась госпожа премьер-министр Финляндии – государства, которое достаточно активно нас поддерживает. Я поблагодарил за уже предоставленные пакеты помощи, мы обсудили новые возможности укрепить нашу оборону, укрепить давление на Россию – новый оборонный пакет для Украины, уже 14-й,

– сказал украинский лидер.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Политики говорили также о сотрудничестве в структурах Евросоюза и о поддержке наших инициатив по наказанию российских убийц.

"Также сегодня встретился с министром обороны Норвегии. В общем, мы достигли чрезвычайно мощных отношений с Норвегией во многих сферах. Это касается и оружия: благодаря Норвегии мы усилили и нашу ПВО, и артиллерию, и другие рода войск", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что Норвегия положила начало программе долговременной бюджетной поддержки Украины – 7 миллиардов долларов на пять лет, – которая может и должна стать примером для других наших партнеров.

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Кроме того, Зеленский пообщался с представителями американского политического сообщества – сенаторами, экспертами – на площадке Американского института предпринимательства.

Это один из сильных американских think tanks – институтов, участвующих в создании политики.

Проинформировал о текущей ситуации, о наших возможностях сломить российскую агрессию и вернуть Украине безопасность. Поблагодарил Америку за неизменную и принципиальную поддержку, за лидерство, которое может значительно приблизить нашу победу,

– добавил президент.

Благодарность украинским защитникам

Украинский лидер поблагодарил бойцов ВСУ, которые сдерживают врага по всем направлениям. Также Зеленский особо отметил наших бойцов, защищающих Украину в Донецкой области.

"Ежедневно они дают веские основания для благодарности, дают весомые результаты для Украины. Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты, 55-я отдельная артиллерийская бригада, десантники "Семьдесятдевятки". Спасибо вам, воины! И отдельно хочу поблагодарить сегодня бойцов ГУР МО "Шаман" – за Бахмут, за крепкое участие в обороне города", – подчеркнул он.

Зеленский не обошел вниманием и пушкарей 44-й отдельной артиллерийской бригады, воюющих на Запорожском направлении.

Прощание с Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайло

Президент 10 марта вручил маме "Да Винчи" – Дмитрия Коцюбайло – его "Крест боевых заслуг".

Сегодня прошло прощание с Дмитрием. И я благодарю всех, кто пришел на церемонию прощания с "Да Винчи". Украина чтит своих героев и демонстрирует миру, какие люди отдают свою жизнь за свободу нашего народа и всей Европы. Благодарен каждому и каждой. Вспомните сегодня Дмитрия, вспомните всех тех, кого забрала у нас эта война – с 24 февраля, с 14-го года. Вечная память героям,

– подчеркнул президент.

Следует напомнить, что защитник "Да Винчи" погиб 7 марта в боях за Бахмут. Дмитрий Коцюбайло был участником Революции Достоинства в 2013-2014 годах. Тогда ему было всего 18 лет. После победы Майдана и начала войны на Донбассе он добровольцем пошел защищать Украину.