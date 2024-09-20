Послать сигнал миру, Шольц встретится с Зеленским в Нью-Йорке

Канцлер Олаф Шольц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произойдет во время своего визита в Нью-Йорк.

Об этом пишет издание n-tv. Также украинский президент поделится "планом победы" с партнерами.

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Что планирует Зеленский во время переговоров с партнерами

В это же время намечены встречи Шольца с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Бразилии Луисом Инасиу Луло да Силвой, как сообщают источники в правительстве.

Зеленский намерен представить "план победы" в оборонительной борьбе против российских захватчиков во время своего визита в США.

Важно. Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты на следующей неделе для встреч с важными американскими политиками, включая Камалу Харрис, Джо Байдена и Дональда Трампа.

Мы хотим послать сигнал в Нью-Йорке, что этот конфликт, российская захватническая война, остается на повестке дня,

– сказал высокопоставленный чиновник, который не пожелал быть названным.

К слову, Владимир Зеленский 18 сентября сообщил, что План победы Украины полностью готов. Этот документ содержит все ключевые акценты и детали, необходимые для его реализации, без альтернатив для замораживания войны или манипуляций.