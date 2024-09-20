Про це пише видання n-tv. Також український президент поділиться "планом перемоги" із партнерами.

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Що планує Зеленський під час переговорів із партнерами

У цей же час намічені зустрічі Шольца з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та президентом Бразилії Луїсом Інасіу Луло да Сілвою, як повідомляють джерела в уряді.

Зеленський має намір подати "план перемоги" в оборонній боротьбі проти російських загарбників під час свого візиту до США.

Важливо. Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати наступного тижня для зустрічей з важливими американськими політиками, включаючи Камалу Гарріс, Джо Байдена та Дональда Трампа.

Ми хочемо послати сигнал у Нью-Йорку, що цей конфлікт, російська загарбницька війна, залишається на порядку денному,

– сказав високопоставлений урядовець, який не побажав бути названим.

До слова, Володимир Зеленський 18 вересня повідомив, що План перемоги України повністю готовий. Цей документ містить усі ключові акценти та деталі, необхідні для його реалізації, без альтернатив для заморожування війни чи маніпуляцій.