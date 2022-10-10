Байден пообещал предоставить новые системы ПВО: детали разговора президентов США и Украины

В день массированных ракетных ударов Зеленисский провел срочный разговор с Байденом. Главной темой обсуждения было ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве.

Соединенные Штаты Америки решительно осудили состоявшиеся 10 октября ракетные удары России по Украине. Эти атаки были направлены исключительно на мирное население, объекты критической инфраструктуры, которые никоим образом не угрожали стране-террористке.

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Зеленский поговорил с Байденом о ПВО

В тот же день Владимир Зеленский разговаривал с президентом США. В разгаворе проинформировал Джозефа Байдена о последствиях нанесенных сегодня российским агрессором массированных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре. Главной темой обсуждения была ПВО, которая сейчас является приоритетом номер один в оборонном сотрудничестве.

Лидерство Америки очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции G7 и поддержки нашей резолюции на ГА ООН,

– подчеркнул Зеленский.

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В США выразили соболезнования родным и близким всем погибшим сегодня от российских ракет. Также пожелали скорейшего выздоровления всем раненым.

Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая передовые системы ПВО. Он подчеркнул свое постоянное взаимодействие с союзниками и партнерами по продолжению наложения санкций на Россию, привлечению России к ответственности за ее военные преступления и зверства и предоставлению Украине безопасности, экономической и гуманитарной помощи.

Эти нападения лишь еще больше укрепляют наше обязательство поддерживать народ Украины сколь угодно. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать взимать с России средства за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления, оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и свободы.

– отметили в Белом доме.

США еще раз призвали Россию немедленно прекратить неспровоцированную агрессию и вывести все свои войска с территории Украины.

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