Зеленский поговорил с исполнительным директором МВФ Георгиевой: о чем договорились

Международный валютный фонд готов помогать Украине, которая борется против российских оккупантов. Фонд уже начал предоставлять нашему государству необходимое финансирование.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает активную работу для привлечения союзников в борьбе с российскими оккупантами. Работа президента направлена не только на военное направление.

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Разговор с МВФ

Сегодня Владимир Зеленский провел разговор с исполнительным директором Кристалиной Георгиевой. Он поблагодарил ее за то, что фонд уже активно помогает Украине и обсудили дальнейшее сотрудничество.

Также он уже смотрит в будущее, когда после победы над российскими оккупантами нам нужно будет отстраивать страну от разрушений, которые нанес враг.

МВФ должен взять на себя лидерство в финансировании восстановления после завершения российской агрессии,

– написал президент Зеленский в своем твитере.

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